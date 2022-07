Secretaria de Educação do DF abre concurso com mais de 4 mil vagas

O concurso será para provimento de mais de 4 mil vagas para diferentes cargos de nível superior, com salários que chegam a R$ 5 mil

A Secretaria de Educação do Distrito Federal divulgou hoje, por meio do Diário Oficial (DODF), o edital para um novo concurso público com 4.254 vagas para diferentes cargos de nível superior, com salários que variam de R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13.

O concurso será regulado pelo Instituto Quadrix. Confira a disposição das vagas para cada cargo:

Professor de Educação Básica – 776 vagas imediatas e 3.104 reservas

Pedagogo – 20 vagas imediatas e 80 reservas

Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – 16 vagas imediatas e 258 reservas

As inscrições serão abertas no dia 2 de agosto, e os interessados terão até o dia 31 para se inscrever. Para o cargo de gestor, a taxa é de R$ 56, enquanto para os de professor e pedagogo, é de R$ 83.

Segundo o calendário prévio, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 9 de outubro para pedagogo e professor, e no dia 16 para a carreira de gestor. Após as provas, o edital também prevê a avaliação de títulos, de caráter classificatório.