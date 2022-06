Vem aí concurso com 150 vagas para escriturário

Cargo tem salário de R$ 3.764,66; esta é a quinta seleção pública promovida pelo Banco de Brasília (BRB) em apenas três anos

O Banco de Brasília (BRB) vai publicar, no dia 7 de julho, o edital para um novo concurso público, o quinto em três anos. Em linha com o planejamento estratégico do banco, o novo concurso vai oferecer 150 vagas para o cargo de escriturário, nível médio e porta de entrada da carreira bancária. Também será formado cadastro reserva com mais 150 vagas.

As provas do novo concurso estão previstas para ocorrer no dia 6 de novembro. A novidade é que, desta vez, os testes serão aplicados em todas as capitais do país, e não apenas em Brasília, como nas edições anteriores.

Desde 2019, o BRB já convocou 952 novos empregados aprovados em quatro seleções diferentes: o concurso público (CP) 29 para escriturário; o CP 30 para analista de TI, engenheiro e médico do trabalho; o CP 31 para advogado e o CP 32, destinado a analistas de TI.

Com informações da Agência Brasília