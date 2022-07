Secretaria de Economia autoriza contratação temporária de servidores públicos aposentados

Podem participar os servidores distritais aposentados em atividades semelhantes de qualquer órgão ou entidade do DF

Por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Secretaria de Economia autorizou a contratação por tempo determinado de servidores públicos civis aposentados, com o fim de atender ao interesse público.

As atividades a serem desempenhadas pelos contratatos podem ser gerais, quando passíveis de serem exercidas por servidor de qualquer cargo ou carreira; ou específicas, quando se tratar de atribuições exclusivas ou que exijam formação especializada inerentes às atribuições que o aposentado exercia no cargo efetivo.

Podem participar do chamamento os servidores distritais aposentados em atividades semelhantes de qualquer órgão ou entidade do DF, devendo ser observado o grau de escolaridade exigido, bem como a especialidade, quando for o caso, sendo necessário o registro no respectivo conselho de classe.

A atuação do contratado, tanto para execução de atividades específicas quanto para atividades gerais, deve ser vinculada ao órgão ou entidade que realizou o chamamento, sendo vedada lotação em órgão diferente.