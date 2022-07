Emprego no DF: Julho começa com 119 vagas

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h

O primeiro dia de julho já traz boas novas: são 119 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação, espalhadas por todo o Distrito Federal. Para quem mora em São Sebastião, são 19 oportunidades que podem ser encontradas pertinho de casa, com salários que variam de R$ 1.298 mais benefícios a R$ 4 mil mais benefícios. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h.

Em Águas Claras, 56 vagas estão disponíveis. São 50 oportunidades para quem quer trabalhar como operador de caixa, com salário de R$ 1.355 mais benefícios, sendo exigido apenas que o candidato tenha o ensino médio completo. Outras seis são para cozinheiro em geral, com remuneração de R$ 1.212 mais benefícios, necessitando ter experiência e conclusão do ensino médio.

Ainda, 11 postos de emprego estão abertos para quem deseja trabalhar na Asa Sul. São duas para auxiliar de torneiro mecânico, uma para churrasqueiro e oito para cumim (auxiliar de garçom). Os salários variam de R$ 1.270 mais benefícios a R$ 1,4 mil mais benefícios.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Kamila Farias, da Agência Brasília