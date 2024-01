Secretaria de Atendimento à Comunidade lança Campanha Comunidade Solidária para auxiliar vítimas das chuvas no Distrito Federal

A atual falta de estrutura física e materiais básicos, em meio às intensas chuvas, eleva o risco de doenças transmitidas pela água, infecções cutâneas e outras condições de saúde perigosas

A Secretaria de Atendimento à Comunidade dá início ao ano de 2024 com o lançamento da mais recente edição da “Campanha Comunidade Solidária”. O foco desta iniciativa é prestar apoio e solidariedade às famílias severamente afetaas pelas intensas chuvas e enchentes que assolaram o Distrito Federal. Algumas dessas famílias encontram-se desabrigadas devido a essas adversidades climáticas.

A Campanha busca arrecadar uma ampla variedade de itens essenciais de higiene pessoal e limpeza básica, incluindo sabonetes, shampoos, condicionadores, escovas de dentes, cremes dentais, desodorantes, papel higiênico, sabão em pó, sabão em barra, detergente, esponjas, água sanitária, desinfetantes, entre outros.

A atual falta de estrutura física e materiais básicos, em meio às intensas chuvas, eleva o risco de doenças transmitidas pela água, infecções cutâneas e outras condições de saúde perigosas. A manutenção dos hábitos de higiene pessoal emerge como um fator crucial para preservar a dignidade das pessoas impactadas. Em áreas afetadas, a propagação de doenças contagiosas pode aumentar significativamente, com crianças, idosos e indivíduos com condições de saúde vulneráveis sendo mais suscetíveis aos efeitos adversos dessas condições.

Recebimento de doações

As doações serão recebidas até o dia 8 de fevereiro e poderão ser entregues na sede da Secretaria, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, ou na sala 900 do 9º andar, bem como no térreo, na sala 104.

A Campanha é aberta ao público, permitindo que qualquer cidadão participe e contribua com doações. A distribuição dos produtos será realizada pela Secretaria, através de ações itinerantes nas comunidades que mais necessitam de auxílio durante o período chuvoso.

Preservando a dignidade e promovendo a reconstrução comunitária

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta edição da Campanha Comunidade Solidária desempenha um papel crucial na preservação da saúde, dignidade e bem-estar das pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Além disso, busca contribuir para a reconstrução e recuperação das comunidades em momentos desafiadores. A iniciativa não apenas visa atender às necessidades imediatas, mas também empoderar a comunidade para enfrentar desafios, promovendo resiliência e coesão social.

Para mais informações e detalhes sobre a Campanha Comunidade Solidária, entre em contato com a Secretaria de Atendimento à Comunidade. Juntos, podemos fazer a diferença e proporcionar apoio essencial às comunidades impactadas.

Serviço

Campanha Comunidade Solidária – Secretaria de Atendimento à Comunidade

Arrecadação de doação de itens de higiene pessoal e básica

Campanha aberta até 8 de fevereiro

Itens podem ser entregues na sede da Secretaria, no Anexo do Palácio do Buriti