Inscrições abertas para seleção de projetos voltados à pessoa idosa

O processo seletivo para escolha de projetos voltados ao atendimento social, educacional e de saúde à pessoa idosa começa nesta sexta-feira (19) e seguem até 17 de fevereiro para recebimento das propostas. As informações estão no Edital de Chamamento Público n° 1/2024. A seleção é organizada pela Secretaria de Justiça do Distrito Federal (Sejus-DF) e o Conselho dos Direitos do Idoso (CDI).

As atividades serão desenvolvidas pelas instituições parceiras por um período de até 24 meses, prorrogável por igual período. Os projetos selecionados vão complementar as políticas públicas no Distrito Federal relacionadas à temática, auxiliando no atendimento das necessidades dos idosos, promovendo a participação social. As ações também irão favorecer o acesso a bens e atividades culturais e propiciar o exercício dos direitos humanos.

As organizações interessadas devem enviar a proposta simplificada, que consiste em um resumo do plano de trabalho, em formato de formulário contendo as informações básicas sobre o projeto. O envio da ficha de inscrição, da proposta simplificada e da planilha orçamentária será exclusivamente pelo endereço de e-mail [email protected]. Todas as informações sobre habilitação das propostas, avaliação e celebração da parceria estão descritas no edital.

Os projetos serão financiados integral ou parcialmente com recursos do Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, que é gerido pelo CDI. O resultado provisório das selecionadas está previsto para ser divulgado em 21 de fevereiro.

