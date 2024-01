Homem é preso suspeito de tráfico de drogas

O investigado estaria envolvido na venda de cocaína, ecstasy líquido e ketamina

Na manhã desta quinta-feira (19), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da equipe da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), efetuou a prisão de um homem de 58 anos, sob a acusação de tráfico de drogas.

A investigação teve início devido a denúncias anônimas que apontavam o suspeito como responsável pela comercialização de substâncias ilícitas em seu apartamento/flat, localizado em um condomínio de luxo às margens do Lago Paranoá.

Conforme apurado, o investigado estaria envolvido na venda de cocaína, ecstasy líquido e ketamina, um anestésico veterinário utilizado de maneira indevida.

No decorrer das investigações, a PCDF obteve mandado de busca e apreensão para a residência do suspeito. Durante a ação, foram confiscados frascos de ketamina, comprimidos de drogas sintéticas e um frasco contendo lidocaína.

O delegado-chefe da 5ª DP, João Ataliba Neto, revelou que as investigações indicaram que o traficante frequentava locais com prostitutas e intermediava a compra de drogas por meio do contato dessas mulheres. Além disso, o suspeito organizava festas sexuais em seu flat, onde compartilhava drogas com os participantes.

Em contato com a reportagem, a assessoria da OAB afirmou o seguinte;

OAB solicita informações à Polícia Civil do DF

O Conselho Federal da OAB informa que soube pela imprensa que um homem, supostamente seu funcionário, foi preso na manhã desta sexta-feira (19/1). A OAB não recebeu qualquer comunicado oficial sobre a prisão e já solicitou à Polícia Civil mais informações sobre o caso e sobre o motivo de o nome do CFOAB ter sido envolvido em episódio que nada tem a ver com a atuação da entidade. Com relação ao suposto funcionário, se os fatos forem confirmados, ele será afastado e a OAB abrirá procedimento disciplinar interno que poderá resultar em demissão, após ele ter acesso à ampla defesa e contraditório.

Porém, o homem preso não é colaborador do Conselho Federal da OAB. O delegado responsável pelo caso afirmou que enviará à imprensa uma nota corrigindo a informação equivocada que a polícia enviou mais cedo aos jornalistas.