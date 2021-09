Seca persiste nesta semana no DF

Umidade relativa do ar deve cair a 15% em alguns dias; temperaturas podem alcançar os 35ºC

A seca no Distrito Federal vai durar pelo menos mais uma semana. As previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam para baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas nos próximos dias.

A umidade nesta segunda-feira (13), por exemplo, varia entre 35% e 15%. O céu será de poucas nuvens com névoa seca. A temperatura mínima é de 21ºC, e a máxima de 33ºC.

Nos próximos dias, a temperatura pode chegar a 35ºC, enquanto a umidade segue baixa.