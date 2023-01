Seape bate recorde de capturas no DF em 2022

Ao todo em 2022, foram realizadas 277 prisões em 30 Regiões Administrativas do DF e em algumas cidades do entorno

As equipes do Núcleo de Capturas da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) alcançaram números expressivos nas buscas em 2022, com um aumento nas capturas de 25% em relação ao ano anterior, de 2021. Ao todo em 2022, foram realizadas 277 prisões em 30 Regiões Administrativas do DF e em algumas cidades do entorno, de acordo com a Seape.

Segundo a Secretaria, a maioria das fugas ocorre quando o custodiado quebra a confiança estabelecida pela Justiça e não retorna de saídas especiais, temporárias ou do trabalho externo. Além das capturas os policiais penais também efetuam o cumprimento de mandados de prisão em aberto.

O trabalho de recaptura é um tanto complexo, e envolve campanas, investigações, disfarces e demais serviços de inteligência do núcleo da Seape/DF. “O policial que atua na recaptura deve ser treinado no campo da Inteligência, ser conhecedor das técnicas aplicadas e um analista de dado “, afirma o chefe do Núcleo de Recapturas da Diretoria de Operações Penitenciárias, W. Alencar. O diretor acrescentou ainda, que as equipes passam por cursos de capacitação constantes.

Mesmo com o trabalho árduo, algumas recapturas renderam situações inusitadas. Em 2022, um foragido do Sistema Penitenciário do DF, foi recapturado logo após postar uma foto durante uma partida dentro do Estádio Nacional de Brasília. O monitoramento foi realizado pela Polícia Penal e a PMDF executou a prisão.

Um outro foragido foi recapturado, enquanto treinava dentro de uma academia em um shopping de Brasília. Segundo a Secretaria, os policiais frequentaram a academia por cerca de uma semana até que a prisão fosse concretizada. Em outra ação, o criminoso foi recapturado dentro de uma caixa d’água no quintal de casa.