PCDF prende trio de criminosos em Planaltina

O crime de roubo com restrição à liberdade das vítimas, ocorreu na noite do dia 23 de agosto de 2022

A Polícia Civil do Distrito Federal— PCDF, por intermédio do trabalho investigativo da equipe da 16ª DP, elucidou, esta semana, um crime bárbaro cometido por três criminosos contra uma família de moradores de uma residência situada no Setor

Habitacional Mestre Darmas, Planaltina/DF.



De acordo com a delegacia, o crime de roubo com restrição à liberdade das vítimas, ocorreu na noite do dia 23 de agosto de 2022, quando um dos criminosos, conhecido da família, interpelou a moradora sobre o paradeiro de seu marido, porém, a vítima disse

que ele não se encontrava em casa. “Ocorre que o envolvido ficou à espreita monitorando o movimento da casa e moradores, conta o delegado-chefe da 16ª DP”, Diego Cavalcante.



As investigações apontaram que cerca de minutos depois, a moradora abriu o portão para guardar o veículo na garagem, quando foi surpreendida por um segundo criminoso, que a levou para a parte superior da residência, além dos três filhos do casal,

amarrando-os em um quarto, onde iniciou atos de violência e grave ameaça contra a mulher.

“Esse homem, por sua vez, passou a cortar o cabelo da vítima e a furar as suas pernas com a ponta de uma faca na frente das crianças no intuito que ela dissesse onde havia dinheiro”, destaca o delegado.



Ainda de acordo com o apurado, os bandidos permaneceram na residência da família por mais de três horas, causando terror e amedrontando às vítimas. Em seguida, os criminosos tentaram fugir no veículo da família, quando o dono da casa chegou e foi

surpreendido com três disparos de arma de fogo efetuados por um deles, porém não foi atingido.



Após a notícia do crime e a partir de diligências, os investigadores identificaram os três criminosos, todos conhecidos da família.

Face às investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do trio, que foi prontamente decretada pelo Poder Judiciário com parecer favorável do Ministério Público do DF.

Segundo a delegacia, Alex Gomes Pereira, conhecido por LX, 44 anos, estava foragido do sistema penitenciário há de três anos, foi capturado e preso em um posto de gasolina, de posse de um revólver, calibre .38, quando foi autuado em flagrante e dado

cumprimento aos mandados de prisão em aberto.

Já o segundo envolvido, Ruan Rafael de Oliveira Moura, 31, foi preso na Vila Nossa Senhora de Fátima; e o terceiro, Dihego de Sousa Ramos, vulgo Suquinho, 33, foi preso em flagrante na cidade de Cavalcante/GO, após invadir uma casa e tentar matar um dos moradores.



“Os três indivíduos já foram denunciados pelo Ministério Público por roubo com restrição de liberdade da vítima com emprego de arma de fogo, arma branca e em concurso de pessoas. Também já foram denunciados por tentativa de latrocínio. Em razão do relevante interesse público de segurança pública na resolução de outros crimes, a PCDF divulga a imagens dos réus para que eventuais vítimas de casos semelhantes o denunciem na sede da 16ª DP ou pelos canais on-line de denúncia e o Disque-Denúncia (197)”, finaliza o delegado-chefe da unidade policial.



Cumpridas as formalidades legais, os presos foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.