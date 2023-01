Flanelinhas são presos por extorsão na Asa Sul

Os flanelinhas chegaram a cobrar até R$30 reais pelo estacionamento e, caso os motoristas se recusassem a pagar, eram ameaçados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, no início da tarde desta quinta-feira (05), quatro homens pelos crimes de extorsão e associação criminosa. Os quatro se passavam por flanelinhas em um estacionamento da Asa Sul para extorquir os usuários do estacionamento. As prisões ocorreram no âmbito da Operação Donos da Rua.

Segundo apurado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), o grupo criminoso agia desde novembro de 2022 no estacionamento da 914 Sul, localizado em frente aos hospitais. Após aumento de denúncias anônimas e ocorrências envolvendo os flanelinhas foi constatado que os criminosos chegaram a cobrar uma quantia no valor de R$30 reais para que as pessoas pudessem estacionar seus carros no local.

“Estavam agindo como donos dos estacionamentos públicos, colocando cones, containers e baldes para reservar as vagas, e extorquindo os motoristas que ali estacionavam”, afirma o delegado Maurício Iacozzilli. Ainda de acordo com a polícia, caso os motoristas se recusassem a pagar pelo valor cobrado, os flanelinhas riscavam o carro e faziam ameaças. As vítimas preferidas dos criminosos eram mulheres sozinhas ou idosos.

Com os criminosos foram apreendidos R$ 290 reais em espécie e diversos cones. Eles possuem idades entre 21 e 44 anos, e dois deles possuem antecedentes criminais. Um deles de 44 anos, por roubo e porte de drogas e o outro de 39 anos, por extorsão, ameaça e injúria. Os outros dois de 21 e 39 anos não possuem passagens pela polícia. Os quatro

foram autuados por extorsão (pena 4 a 10 anos de prisão) e associação criminosa (pena 1 a 3 anos de prisão) e após as providências legais foram recolhidos à Carceragem da DCCP, à disposição do Poder Judiciário.

A PCDF solicita que as imagens dos criminosos sejam divulgadas, para que outras vítimas possam reconhecê-los.