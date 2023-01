PCDF flagra momento em que traficante vendia droga em um bar de Sobradinho II

O traficante se infiltrava entre os clientes para comercializar a droga. Câmeras de segurança no local registraram a ação

Após receber informações de que havia um intenso movimento de tráfico de drogas do tipo maconha e cocaína em um bar localizado na Avenida Central de Sobradinho II, a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) deu início às investigações e flagrou um homem no momento em que realizava a venda da droga no local. Traficante e usuário foram presos em flagrante.

De acordo com a polícia, o traficante se infiltrava entre os clientes do bar e ali mesmo comercializava os entorpecentes. Na noite da última quinta-feira (05) toda a ação do traficante foi filmada por câmeras de segurança da região.

Um usuário foi preso no exato momento em que adquiria uma porção de maconha. Durante a prisão, foi apreendido em poder do traficante porções de maconha, valores em espécie e um aparelho celular.

Segundo o delegado chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho, os presos são “velhos conhecidos da polícia” e possuem inúmeras passagens, incluindo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, roubo, dentre outros.