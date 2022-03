Se Liga! 167 vagas de emprego em 52 profissões

As remunerações ficam na faixa de R$ 1.212 a R$ 1.290, mais benefícios. A maioria pede profissionais de nível médio de escolaridade

Após o recesso de carnaval, as agências do trabalhador reabrem, nesta quarta-feira (2), a partir das 14h. São 167 vagas de emprego em 52 profissões. Entre elas, nove são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

As vagas para PCD são de atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, carpinteiro, motorista de caminhão, nutricionista, pedagogo e recepcionista. Os salários variam entre R$ 1.212 e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Entre as vagas, 21 são para a área de vendas – supervisor e vendedor. As remunerações ficam na faixa de R$ 1.212 a R$ 1.290, mais benefícios. A maioria pede profissionais de nível médio de escolaridade e não exige experiência.

Pedreiro é o profissional mais procurado. São 36 oportunidades e apenas uma pede experiência. A escolaridade do candidato não é exigida. O melhor salário, porém, é para duas vagas: uma para encarregado de obra e outra para pintor de automóveis. Ambas pagam R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, de 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília