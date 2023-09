Saúde oferece terapia comunitária online para a população

Grupo apelidado de “SUS em casa” se reúne toda quinta-feira. Terapeutas comunitários formados pela Secretaria mediam os encontros

Promovida pela Gerência de Práticas Integrativas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a Terapia Comunitária Online é um espaço seguro, onde as pessoas podem falar das suas questões e receber ajuda profissional. Sempre às 15h de quintas-feiras, o grupo – apelidado de “SUS em casa” – se reúne de forma virtual. Para participar, basta acessar o link disponibilizado no site oficial.

Criada em maio de 2020 devido à alta demanda de serviços voltados para a saúde mental durante a pandemia de covid-19, a iniciativa, usualmente, tem a participação de cerca de 20 pessoas por encontro. A maioria de adultos ou idosos. Mas a Referência Técnica Distrital em Terapia Comunitária Integrativa (TCI), Doralice Oliveira Gomes, destaca que qualquer um pode participar das reuniões, sem limite de idade. Além disso, não é preciso diagnóstico ou encaminhamento nem cadastro ou autorização.

Desde o início do projeto, que tem a parceria da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Comunitária Integrativa, a ONG Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária do Ceará e a Universidade de Brasília (UnB), mais de 7.300 pessoas já passaram pelos encontros. Algumas permanecem por anos, enquanto outras participam apenas algumas vezes, pois o acesso é livre.

Um dos membros é Mônica*, servidora da SES que entrou no grupo em 2020, buscando acolhimento. “A roda de terapia me deu suporte pra continuar trabalhando diante de tantos óbitos de pacientes, de amigos e conhecidos no período complexo da pandemia. A TCI foi a força para superar o medo, as dores do luto, das perdas, tudo que passei. Tive acolhimento como profissional de saúde, pessoa e cidadã”, avalia.

Três terapeutas comunitárias, que são profissionais da SES-DF, mediam os encontros da terapia virtual. A equipe recebeu capacitação de 240 horas – oferecida pela própria pasta ou instituições privadas.

Como funciona

A TCI pode ajudar qualquer pessoa que esteja disponível a compartilhar as suas experiências e ouvir as dos outros. A sensação de liberdade, acolhimento e autoestima pode reduzir a ansiedade, o estresse, a tristeza, a raiva e, consequentemente, o efeito de várias doenças e dores físicas, assim como melhorar muitos quadros emocionais.

Esse tipo de atividade em grupo tem o objetivo de criar um espaço livre, acolhedor e resiliente de troca de experiências de tal forma que as pessoas sejam fortalecidas. A ideia por trás da prática é a intervenção coletiva, ou seja, que cada paciente possa elaborar soluções para os seus problemas ao ouvir e acolher as experiências dos demais.

De acordo com a RTD, os participantes, ao compartilharem seus sentimentos, conseguem compreender que há aprendizagem e fortalecimento individual. “Dessa forma, a terapia comunitária também fortalece os laços sociais do grupo” destaca Doralice Gomes.

Para participar, basta ir na página de Práticas Integrativas em Saúde da TCI, disponibilizado na aba “Apoio online”.