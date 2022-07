Saúde inicia distribuição de vacinas contra a covid para crianças de 3 a 5 anos

Segundo a pasta, as doses serão distribuídas a partir das 13h, para os mais de 70 pontos de vacinação infantil

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai iniciar nesta segunda-feira (18) a distribuição de doses da vacina Coronavac, contra a covid-19, para crianças entre 3 e 5 anos.

Segundo a pasta, as doses serão distribuídas a partir das 13h, para os mais de 70 pontos de vacinação infantil. “A medida é o primeiro passo para iniciar a vacinação da faixa etária de 3 e 4 anos, conforme autorização do Ministério da Saúde”, afirma a nota.

Ainda assim, a secretaria informa que irá aguardar a nota técnica do governo federal com as instruções sobre a vacinação do novo grupo, como a dosagem a ser aplicada e os novos lotes de vacinas.

Outras cidades

Ontem (17), dois dias após o Ministério da Saúde recomendar o uso, sete capitais brasileiras já divulgaram o início da vacinação.

Para isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisou dar o aval para o uso, que aconteceu na última quinta-feira (14). Até então, apenas crianças a partir de 6 anos podiam receber o imunizante.

Além dos sete que iniciaram no domingo, a única capital que começou na própria sexta-feita (15) foi o Rio de Janeiro.

Segundo o Ministério, os estados e municípios devem utilizar as doses em estoque enquanto eles negociam a compra de mais unidades. “Tendo em vista a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, ouvida a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI), o Ministério da Saúde orienta os entes federativos a ampliar o uso da vacina Covid-19/Coronavac para faixa etária de 3 a 5 anos de idade”, afirmou a pasta em nota.

