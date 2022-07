Operação Força Conjunta autuou quase 200 motoristas nesse final de semana

Durante a operação, foram usadas viaturas, guinchos e o helicóptero da PMDF. Ao total, foram 189 condutores autuados por alcoolemia

No domingo (17), a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Detran e o Departamento de Estradas de Rodagem fizeram a Operação Força Conjunta, realizando vários pontos de bloqueio em diversos locais do Distrito Federal, com ênfase na fiscalização de embriaguez ao vlante e condutores inabilitados.

Foram mais de 150 viaturas e 13 guinchos, além do apoio do helicóptero da PMDF. Ao total, foram 189 condutores autuados por alcoolemia, e destes, 185 se recusaram a realizar o teste do etilômetro. Um condutor foi preso por embriaguez ao volante.

Sem habilitação, foram 45 pessoas notificadas. Além disso, foi apreendida uma arma de fogo. Durante a operação, foram abordados e fiscalizados 1.442 veículos. O comante do BPTran, tenente-coronel André Caldas ressaltou as consequências de quem bebe e dirige: “Ao beber e dirigir, o condutor pode ser responsabilizado penalmente e de forma administrativa, além de colocar em perigo a própria vida e a de outros”, afirmou.