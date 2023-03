Saúde ganha centro de práticas integrativas

Entre as práticas disponíveis atualmente no Cerpis Sul, estão automassagem, dança circular, auriculoterapia, Reiki, reflexologia e ventosaterapia

A Secretaria de Saúde acaba de entregar à comunidade o Centro de Referência em Práticas Integrativas da Região Sul de Saúde (Cerpis Sul). Este é o segundo Cerpis do Distrito Federal e vai atender ao público de Santa Maria e do Gama.

O centro está localizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) 10 de Santa Maria e dispõe de equipe exclusiva para realização de práticas integrativas com enfermeiros, psicólogos, técnicos em enfermagem, farmacêutico e odontólogo. Entre as práticas disponíveis atualmente no Cerpis Sul, estão automassagem, dança circular, auriculoterapia, Reiki, reflexologia e ventosaterapia. A intenção é ampliar as atividades com a capacitação de mais profissionais de saúde.

O Cerpis da Região Sul, inaugurado na última terça (28), é um projeto idealizado há dois anos para atender à comunidade. Nesse período, passou por adaptações, como a alocação de servidores de forma definitiva para implantar e dar início às atividades. Também deve ser implementada uma Farmácia Viva, onde serão cultivadas ervas para produção de medicamentos fitoterápicos.

De acordo com a gerente do Cerpis Sul, Gracimone Vasconcelos, desde a implantação, em 1° de fevereiro, o centro já realizou atendimentos com diferentes práticas integrativas. “Só no mês de fevereiro, foram realizados cerca de 230 atendimentos de auriculoterapia, 90 de Reiki e atividades coletivas”, explica.

Os moradores da região que quiserem fazer parte do projeto devem procurar a UBS 10 às quartas-feiras para participar das atividades coletivas e então serem encaminhados aos atendimentos individuais. As equipes das UBSs podem encaminhar pacientes para os Cerpis diariamente.

As práticas integrativas são opções de tratamentos complementares que visam ao bem-estar e ao equilíbrio entre corpo e mente. Atualmente, a SES conta com 17 práticas, entre elas yoga, acupuntura, Reiki e meditação. O primeiro Cerpis foi implantado em Planaltina e atende a Região de Saúde Norte.

Confira aqui os locais que disponibilizam as atividades.

