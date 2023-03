Celina diz que PM identificou suspeito por furto aos cabos do metrô

De acordo com as falas da governadora em exercício, as investigações sobre o caso estão sendo finalizadas

[email protected] Após agenda oficial na região administrativa de Taguatinga, na manhã de ontem, a governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP) contou aos jornalistas que a Polícia Civil do DF (PCDF) identificou um homem suspeito de furtar os cabos do Metrô-DF, que em consequência, paralisou durante oito horas na terça-feira (28), deixando milhares de brasilienses sem transporte.

Censo mapeia 100 empresas de tecnologia da educação no DF “O delegado responsável pela apuração já tem um suspeito e a Polícia Civil está concluindo a investigação. Queremos não só pegar o autor, mas também o receptador”, explicou a chefe do Executivo local. Em entrevista, a progressista falou que os responsáveis por esse tipo de evento, que causa transtorno a mais de 500 mil pessoas, devem ser punidos, porque prejudica o governo e a população como um todo. Celina também falou sobre a privatização da empresa e esclareceu que o assunto está sendo tratado pelo presidente do Metrô-DF em conjunto com os servidores. “Isso está sob controle e nós temos que melhorar nossa gestão para não criar crises. Estamos vendo quais ações podemos tomar”, acrescentou. Só em 2022, foram registradas 325 ocorrências de furto de cabos na rede subterrânea do metrô, de acordo com os dados da Neoenergia.