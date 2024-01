Saúde cria câmara para aprimorar atendimento farmacêutico à população

Além da criação da câmara, publicada no DODF dessa segunda-feira (8), a normativa determina as competências e as diretrizes gerais de funcionamento do órgão

A Secretaria de Saúde instituiu a Câmara Técnica de Cuidado Farmacêutico do Distrito Federal, que deve apoiar a implementação, qualificação e consolidação dos serviços clínicos em âmbito distrital.

Além da criação da câmara, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) dessa segunda-feira (8), a normativa determina as competências e as diretrizes gerais de funcionamento do órgão. Entre as atribuições estão a promoção e o apoio aos serviços farmacêuticos nas regiões de saúde e o fortalecimento das estratégias de cuidado da especialidade, com foco na atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para a farmacêutica Nicole Souza, especialista em saúde e integrante do eixo de cuidado da Diretoria de Assistência Farmacêutica (Diasf) da SES-DF, a câmara técnica representa um marco no atendimento à população. “Entendemos que há necessidade de desenvolvimento de iniciativas que fortaleçam esses serviços no DF e, principalmente, a discussão integrada aos profissionais de diferentes níveis de atenção da rede”, diz.

A profissional ainda destaca que a nova câmara irá proporcionar a produção de conhecimento e de instrumentos específicos voltados ao aprimoramento dos serviços farmacêuticos que são prestados na capital federal.

As informações são da Agência Brasília