Homem cai de barco no Lago Corumbá e desaparece

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) passou a integrar, nessa segunda-feira (08), a equipe de buscas por um homem que desapareceu no Lago Corumbá, próximo a Anápolis (GO), após o barco em que ele estava virar.

Segundo a corporação, um grupo de seis pessoas estavam pescando em um barco na tarde do último sábado (06), quando uma ventania fez a embarcação virar. Desses, cinco conseguiram nadar para as margens próximas, mas o homem, identificado apenas como E.P.M, de 27 anos, desapareceu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) iniciou as buscas ainda no sábado. Porém, os militares enfrentam dificuldades devido aos fortes ventos e chuvas na região, além da própria profundidade do lago.

As buscas pelo homem continuam.