Prazo para matrículas na rede pública termina nesta quarta (10)

O prazo para efetivação das matrículas na rede pública de ensino do Distrito Federal termina nesta quarta-feira (10). Para isso, os alunos ou responsáveis devem comparecer presencialmente à escola onde o estudante foi contemplado com a documentação necessárias, entre modelos originais e cópias.

O prazo também é válido para inscritos na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas na rede pública de ensino do Distrito Federal estão previstas para começar em 19 de fevereiro.

A efetivação da matrícula deve ser feita pelos novos alunos inscritos na rede para o ano letivo de 2024. A renovação das matrículas dos demais é automática. O estudante contemplado em escola sequencial e no remanejamento escolar também deve realizar a matrícula.

Todos os 25.466 novos alunos inscritos na educação regular têm vaga garantida na rede pública de ensino do DF, assegura a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. Ela reforça a importância de os pais ou os responsáveis comparecerem à unidade escolar na qual o estudante foi contemplado para efetivar a matrícula. “Isso é muito importante para que o aluno não perca a vaga naquela determinada escola”, explica a gestora.

Quem não confirmar a matrícula, perde a vaga na escola indicada e só terá nova oportunidade quando foram abertas as vagas remanescentes – aquelas que sobrarem depois do período regular da matrícula. As inscrições podem ser feitas no período de 17 a 21 de janeiro, sendo a efetivação realizada no período de 31 de janeiro a 2 de fevereiro.

