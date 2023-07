Saúde convoca usuários para atualizar dados

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) já realizarem a atualização nos locais físicos, a secretaria disponibilizou um link para o autocadastro

Com o intuito de manter os dados de pacientes da rede atualizados, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) lançou, na última semana, a campanha RecadastraSUS-DF. Desta forma, a pasta pretende melhorar a comunicação com os usuários e tornar mais efetiva a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), pois o contato é fundamental para o bom andamento de diferentes serviços, como agendamentos de consultas, exames e cirurgias.

A Portaria 248/2023, que foi publicada na quarta-feira (5), traz que os pacientes devem atualizar dados simples como o contato (e-mail, telefone e Whatsapp, especialmente) e endereço. As informações corretas auxiliam os profissionais de saúde no atendimento e contribuem para um cuidado mais eficiente e seguro. Esses dados também são utilizados pela SES-DF em planejamento e gestão sobre a saúde da população.

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) já realizarem a atualização nos locais físicos, a secretaria disponibilizou um link para o autocadastro, onde o cidadão poderá acessar com a sua conta gov.br e inserir e/ou conferir os dados corretos. A pasta também ofertará a atualização em ações extramuros, que são atividades promovidas fora do ambiente físico da SES. Há ainda o Disque Saúde 160, na opção 5, com cerca de 300 operadores treinados para realizar o recadastro dos pacientes.

Como destaca a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, estão sendo oferecidos diversos canais a fim de se buscar a população por meio dos agentes comunitários de saúde [ACSs], em todos os níveis de assistência. “Precisamos que o paciente participe desta campanha, evitando, assim, problemas na comunicação entre a rede e ele”, enfatiza a gestora.

Problemas de contato

Segundo Lucilene, quando há dificuldade em acionar a pessoa cadastrada, pode ocorrer prejuízo direto na saúde do paciente ou de um familiar. “Quando não o encontramos por conta de um número de telefone errado, não conseguimos dar a devolutiva do SUS”, pontuou. “São resultados de exames, marcação de consultas, cirurgias, esquemas vacinais e outros procedimentos importantes. Ele acaba fora da Regulação, precisando ser reinserido depois”, explica a titular.

Lucilene destaca ainda que, com cadastros mais completos, também é possível identificar as principais demandas e traçar estratégias bem direcionadas. A atualização também contribui para que a pasta do DF receba o financiamento do SUS por meio do Ministério da Saúde de forma mais precisa.

Como conta a servidora Lidiane Sirqueira, da UBS 8 de Ceilândia, é recorrente os casos em que não se consegue o contato com o paciente devido a informações inconsistentes. “Os dados corretos permitem providenciar agendamentos, remarcações e remanejamentos com mais rapidez. Além disso, quando o endereço e o telefone estão atualizados, é mais fácil informar intercorrências e evitar atrasos”, salienta a profissional.

Central de Regulação

De acordo com informações da SES-DF, a média de faltas por dificuldade em falar com o usuário também é alta na Central de Regulação. Um levantamento realizado pela unidade de Ceilândia aponta que, de maio de 2022 a maio de 2023, foram agendados pelo canal cerca de 350 mil consultas e exames. Conforme explica a diretora de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar da SES-DF, Aurilene Pedroza, desse total, 30% das marcações tiveram faltas porque a rede não conseguiu encontrar contatos atualizados do paciente. “Observou-se que essas ausências foram causadas, muitas vezes, pela lacuna ou pela desatualização do número de telefone do paciente. Quem tem consultas, exames ou cirurgias marcadas pela Regulação do DF é avisado sobre seus agendamentos por telefone, pela Central de Relacionamento do DF (156). Na força-tarefa com a rede complementar, por exemplo, 180 pacientes não foram contatados. Parece pouco, mas cada um é muito importante para nós”, diz Aurilene.

Diante desse contexto, o RecadastraSUS-DF trata-se de um grande movimento para efetivar os serviços do SUS para o cidadão, bem como promover celeridade aos processos que a saúde exige. Como destaca o subsecretário de Planejamento em Saúde, Rodrigo Vidal, esta é a primeira vez que há um empenho envolvendo inclusive outras áreas do governo do DF para atualizar os dados. “É uma estratégia que mobiliza gestores, profissionais e unidades da SES-DF, com o envolvimento da Central de Serviços pelo 160 [opção 5]”, revela. Além disso, como ele conta, foi feito um autocadastro digital para que ninguém fique de fora dessa atualização. “Ela permitirá uma identificação rápida e precisa, sendo fundamental em uma emergência ou em um serviço de saúde agendado”, reforça Rodrigo.

De acordo com a pasta, a campanha contará com ações em todos os níveis de atenção e em todas as formas de acesso (presencial, por telefone e pela internet). Ainda que o paciente não tenha alterado informações pessoais recentemente, é fundamental que ele acesse seus dados e confira se tudo está preenchido corretamente. Manter o cadastro em dia é responsabilidade do usuário da rede. Em casos de mudanças de telefone, endereço, estado civil, etc, é necessário sempre atualizar dentro do sistema SUS.