Sandro Avelar será o novo secretário de Segurança Pública do DF

A SSP está sem titular desde 8 de janeiro, quando Anderson Torres foi exonerado do cargo

A governadora em execício, Celina Leão (PP), se reuniu com o delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, nesta segunda-feira (23), a decisão foi confirmada após a reunião.

O ministro da Justiça Flavio Dino, deu aval ao nome do delegado.

A SSP está sem titular desde 8 de janeiro, quando Anderson Torres foi exonerado do cargo em meio à crise institucional provocada pela invasão e depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).

Avelar chefiou a segurança pública do DF de 2011 a 2014, quando o Executivo distrital era comandado por Agnelo Queiroz (PT).