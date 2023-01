PCDF encontra 3 corpos em fosse no Vale do Amanhecer

De acordo com informações preliminares foram encontrados dois corpos do sexo feminino e um corpo masculino

Três corpos foram encontrados na noite desta segunda-feira (23), dentro de uma fossa, próxima ao Vale do Amanhecer, em Planaltina. Ainda não se sabe a identidade das vítimas, de acordo com informações preliminares são dois corpos do sexo feminino e um corpo masculino.

Equipes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) encontraram os corpos e contaram com o auxílio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). A fossa está localizada nas proximidades de uma casa em uma zona de mata na região.

De acordo com as investigações, há uma hipótese de que os corpos encontrados tenham ligação com a chacina que chocou o Distrito Federal na última semana, porém a informação só poderá ser confirmada após um laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Dos 10 desaparecidos, foram encontrados, até o momento, os corpos de Elizamar da Silva, 37 anos; dos três filhos, Gabriel, 7, Rafaela e Rafael; e de Marcos Antônio Lopes, 54, sogro de Elizamar.

Outras duas vítimas do sexo feminino, também foram encontradas carbonizadas. Os corpos estavam dentro de um veículo em uma via de Unaí, em Minas Gerais de duas vítimas do sexo feminino encontradas carbonizadas dentro de um carro, em uma via de Unaí (MG). A polícia aguarda a confirmação da identificação das vítimas, que podem ser de Renata Juliane Belchior e Gabriela Belchior de Oliveira, respectivamente sogra e cunhada Elizamar.

Ainda estão desaparecidos o marido de Elizamar, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos; A ex-mulher de Marcos Antônio, Cláudia Regina Marques de Oliveira e a filha de Marcos e Regina, Ana Beatriz Marques de Oliveira.

Três pessoas foram presas até o momento, por suspeita de participação na chacina. O quarto suspeito do crime foi identificado pela polícia como Carlomam dos Santos Ribeiro, 26 anos e está foragido.