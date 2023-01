Agências do trabalhador oferecem 112 oportunidades nesta terça (24)

Só na região central de Taguatinga são quase 20 postos na construção civil, além de vagas para costureiras

As agências do trabalhador oferecem 112 vagas de emprego para esta terça-feira (24). Na área central de Taguatinga, por exemplo, são exatos 19 postos de serviço para as vagas de armador de ferros, azulejistas, eletricista de instalação de prédio e costureiras em geral. Os salários variam entre R$ 1.920 e R$ 1.302, além de benefícios. Para as três primeiras oportunidades voltadas para a construção civil é exigido experiência, sem necessidade de ter curso completo no ensino médio ou fundamental.

Já bem próximo dali, em Taguatinga Norte, são 20 vagas para vendedor pracista, que é o profissional que trabalha com vendas externas. A remuneração é de R$ 1.393, mais benefícios, sem necessidade de ter experiência no ramo, apenas diploma de ensino médio completo.

No Gama, duas vagas estão sendo oferecidas para engenheiro projetista com proventos no valor de R$ 2.500, mais benefícios. Para a vaga são exigidos curso superior completo de engenharia e experiência no setor.

No Sudoeste paga-se R$ 7,50 por dia para quem trabalha como técnico em edificações. São cinco vagas ao todo, com a exigência de experiência na área e ensino médio completo. Em Águas Claras, há outras cinco vagas, só que para cuidar de idosos estão sendo oferecidas com a remuneração de R$ 1.302, mais benefícios. Exige-se curso de conclusão de ensino médio, mais experiência como zelador de pessoas nesta faixa etária.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília