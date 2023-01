Governadora em exercício cria grupo para organizar Carnaval do DF

“Vamos ter Carnaval. Será o Carnaval do amor, da reconciliação, Brasília está precisando disso”, disse o secretário de Cultura

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, determinou, nesta segunda-feira (24), em reunião com secretários de governo, parlamentares distritais e representantes de blocos carnavalescos, a criação de um grupo para organizar o Carnaval 2023 em Brasília. Os recursos para os eventos da folia de Momo serão de emendas parlamentares.

O secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, por exemplo, afirmou que Brasília terá, sim, sua festa de Momo. “Vamos ter Carnaval. Será o Carnaval do amor, da reconciliação, Brasília está precisando disso. Estamos trabalhando nisso, com todo o cuidado, envolvimento e participação da sociedade civil. Vamos trazer alegria para a cidade”, destacou Rodrigues.

Já a representante do bloco As Montadas, Ruth Venceremos, também estava presente ao encontro, elogiou o GDF em atender prontamente a solicitação dos representantes do Carnaval para realizar a reunião desta tarde. “Esse processo de escuta hoje aqui foi fundamental para que a gente possa ir às ruas com muita purpurina, alegria e segurança”, destacou. Segundo Ruth, o bloco As Montadas é um dos mais representativos no segmento LGBTQIA.

Participam do grupo os secretários de Planejamento, Ney Ferraz, de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, de Cidades, Valmir Lemos, e de Governo, José Humberto Pires, que coordenará os trabalhos, os deputados distritais Fábio Félix (PSOL), Gabriel Magno (PT) e Dayse Amarílio (PSB) – que também estavam na reunião, além dos representantes de grupos carnavalescos.

Com informações da Agência Brasília