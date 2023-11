Samambaia e Sol Nascente ficarão sem água nesta terça (21)

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), as redes serão suspensas para serviços de melhoria do sistema de abastecimento

Alguns endereços das regiões de Samambaia e Sol Nascente terão seus fornecimentos de água suspensos nesta terça-feira (21).

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), as redes serão suspensas para serviços de melhoria do sistema de abastecimento.

Em Samambaia, a manutenção está prevista para durar das 8h às 14h, afetando as QS, QR e QN 429, 431 e 433 e as QS e QR 629, 631 e 633.

Já no Sol Nascente, a manutenção começa um pouco mais tarde, às 9h, e tem previsão de encerrar às 17h. Com isso, ficam sem água os seguintes endereços: chácaras 1 a 4, 11, 13, 13A, 14B, 14D, 15, 17, 19, 22, 23 a 32, 34, 51, 51A, 51B, 91, 127, 127ª, 127B, 130, 131, 134, 135, 136A, 136B, 137, 139, 140, 141, 148, 149A, 201, Beija Flor, Quadra 501 e chácara 581, todas no Trecho 1; Residencial Novo Horizonte, na Avenida Central; e as chácaras 43 Alvorada, 45 São Francisco, 45 Buritizal, 67 Boa Vista, 150, 151 R Shalon, 157A Alvorada, 160 C. Vitória, 206, 48 Rubi, 160, Santa Luzia e Rua Zélia Macalão, na Avenida P1.

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A Companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

As informações são da Agência Brasília