Samambaia comemora 34 anos com uma semana de festa

No fim de semana, as atividades incluem caminhada, passeio ciclístico, torneio de futevôlei, exposição de carros antigos e desfile de pets

Entre os dias 19 e 25, os moradores de Samambaia ganharão uma festa gratuita em comemoração aos 34 anos da cidade. Entre a programação, estão eventos cívicos, esportivos, de lazer e uma variada programação cultural.

A arena montada para a festa será aberta às 17h do dia 19 de outubro. O espaço está localizado no estacionamento do Estádio Rorizão, no Complexo Cultural de Samambaia, na Quadra 301. Às 19 horas, Jhonas Serra inicia a programação cultural, que inclui grandes shows, atrações teatrais e dança. Na sequência, sobe ao placo a artista gospel, Gabriela Rocha.

No fim de semana, as atividades incluem caminhada, passeio ciclístico, torneio de futevôlei, exposição de carros antigos, desfile de pets e uma variada programação cultural. O ponto alto será o show de Israel Novaes, que encerra a noite de sábado com um grande show, às 23 horas.

Na quinta-feira (25), dia em que a cidade completa 34 anos, a celebração começa com o desfile cívico militar, às 8 horas. Às 10h, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizará Sessão Solene em comemoração à data, proposta pelo deputado Joaquim Roriz Neto (PL). Na sequência, as autoridades presentes farão o corte do bolo, que será distribuído à comunidade.

O administrador regional Marcos Leite destaca que a festa será um momento de confraternização e de celebração entre os moradores. “Samambaia é uma importante Região Administrativa, que a cada dia torna-se mais atrativa para os seus moradores e para novas famílias. Aqui temos de tudo, somos privilegiados. Por isso, decidimos celebrar e organizamos uma programação que envolva toda a comunidade, com opções para públicos de todas as idades”, destaca.

A cidade

Fundada em 25 de outubro de 1989, e reconhecida como Região Administrativa em 1991, no governo de Joaquim Roriz, Samambaia surgiu frente à necessidade de combater as invasões que se multiplicavam pelo Distrito Federal, bem como atender à crescente demanda por moradia, por parte da parcela mais humilde da comunidade, levando milhares de famílias a viver em condições precárias em “barracos” de fundo de quintal.

Aos 34 anos, a Região é casa para mais de 232 mil pessoas. Em constante expansão, possui um vasto e diversificado comércio, uma ampla rede de ensino público e privado, hospitais, um campus do Instituto Federal de Brasília (IFB) e uma linha do Metrô-DF. Fatores que tem mudado o perfil da população e atraído grandes empreendimentos imobiliários. Samambaia também fica nas proximidades do Campus de Ceilândia da Universidade de Brasília (UnB).

Programação:

QUINTA 19/10

Praça alimentação

17h – 00h – Food Trucks

19h – 20h30 – Jhonas Serra

21h – 23h – Gabriela Rocha

00h – Encerramento

SEXTA 20/10

Praça alimentação

17h – 01h – Food Trucks

19h30 – 20h30 – Robson e Thiago

21h – 22h30 – Caio e Henrique

23h – Pedro Paulo e Matheus

01h – Encerramento

SÁBADO 21/10

Praça alimentação e Artesanato:

08h – 01h – Food Trucks

08h – Passeio ciclístico

08h 17h30 – Futevôlei

08h – 19h – Artesanato

08h – Caminhada Guardiões da Água em prol do outubro Rosa

09hs – 10hs – Academia Evolve RitBox

10hs – 11hs – Academia Evolve FitDance

14h – 15h – Desfile PET (Palhaço Psiu)

15hs – 16hs – Academia Rit Box(WORLD GYN)

16h5 – 17hs – Academia FitDance (WORLD GYN)

19h – 20h30 – Sabrina Lisboa

21h – 22h30 – Nego Rainner

23h – 01h – Israel Novaes final

01h – Encerramento

DOMINGO 22/10

Praça de Alimentação e Artesanato:

08h – 22h – Food Trucks

08h – 22h – Artesanato

09h – 13h – Futevôlei

09h – 14h – Exposição de Carros antigos

10h – 11h30 – banda rock Trio Desplugado

10h – Passeio Motociclístico

12h – 14h00 – banda rock Diferencial Zero

15h30 – 17h30 – Pagode Nossa Art

18h30 – 21h30 – Samba da Comunidade

22h – Encerramento

TERÇA 24/10

14h – 18h – Praça de Food Trucks

14h – 18h – Feira de Artesanato

14h – Teatro infantil Cia do Teatro Era Uma Vez – Dorinha

15h – Apresentação do Circo Português

16h – CIA de Dança Rodrigo Cruz

18h – Encerramento

QUARTA 25/10

08h – 15h – Praça de Food Trucks

08h – 15 – Feira de Artesanato

08h – Desfile cívico militar

10h – Sessão Solene

11h – Corte do bolo

11h30 – Davi Bocardi e Banda

Encerramento: 14h

Serviço | 34º Aniversário de Samambaia

Data: 19 a 25 de outubro

Hora: Confira a programação

Informações: www.samambaia.df.gov.br

Ingressos: Sympla