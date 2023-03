Saiba quais UBSs funcionam até as 22h a partir desta segunda-feira

Unidades ampliam os horários para atender a população durante o período de sazonalidade, caracterizado pelo aumento de viroses respiratórias

Prontas para garantir o cuidado à atenção primária para a população, 12 unidades básicas de saúde (UBSs) das regiões do Distrito Federal funcionarão, a partir desta segunda-feira (27), até as 22h, nos dias de semana. Outras duas unidades, na região norte, também terão horário ampliado, com início na próxima segunda(3/4). Com a extensão da escala de funcionamento dos serviços, a Secretaria de Saúde (SES) visa garantir o cuidado aos pacientes que apresentam sintomas de viroses respiratórias – doenças que estão em alta pelo período de sazonalidade.

As UBSs escolhidas para aderir ao horário ampliado são do tipo 2, que possuem mais de cinco equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Para prestar o atendimento integral durante a nova carga horária, das 7h às 22h, será feito um rodízio dentro das escalas contratuais de serviço dos servidores, sem a necessidade de pagamento de hora extra ou banco de horas.

Algumas unidades também passaram a funcionar aos sábados até às 12h. No último final de semana, 38 locais abriram para demanda espontânea e agendamento de consultas e, a partir de sábado (1º/4), outros seis, na região norte, vão se juntar aos esforços.

Atenção primária e sazonalidade

Em um período de alto índice de contaminação pelos vírus sincicial respiratório (VSR), rinovírus humano (RVH) e influenza, o DF passa por um aumento nos casos de doenças respiratórias, que atingem toda a população, mas, principalmente, crianças de até 2 anos de idade.

As unidades básicas de saúde são a porta de entrada para todos os serviços da rede pública de saúde e durante a sazonalidade isto não é diferente. É importante buscar sempre a UBS de referência, onde será realizado o acolhimento e a triagem dos pacientes, bebês, crianças, adultos ou idosos, conforme o nível de gravidade.

Casos mais graves identificados pelos profissionais são encaminhados às unidades de atenção secundária, como hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e policlínicas, para cuidado especializado.

Assim, é possível conter o acúmulo de pacientes nas emergências dos hospitais e garantir o bom funcionamento dos serviços em todos os níveis de atenção, atendendo as necessidades da população.

Confira a lista de UBSs com atendimento ampliado. Os endereços das unidades podem ser consultados no site InfoSaúde.

Funcionamento das 7h às 22h, de segunda a sexta

Região Central

→ UBS 1 Asa Sul

Região Sudoeste

→ UBS 5 Taguatinga

→ UBS 1 Águas Claras

→ UBS 2 Recanto das Emas

→ UBS 1 Vicente Pires

Região Sul

→ UBS 1 Santa Maria

→ UBS 3 Gama

Região Oeste

→ UBS 1 Brazlândia

→ UBS 7 Ceilândia

→ UBS 3 Ceilândia

Região Leste

→ UBS 1 São Sebastião

→ UBS 1 Paranoá

Região Norte (a partir de 3/4)

→ UBS 2 Sobradinho I

→ UBS 2 Sobradinho II

Funcionamento aos sábados, de 7h às 12h

Região Central

→ UBS 1 Cruzeiro Novo

→ UBS 2 Cruzeiro Velho

→ UBS 1 Asa Norte

→ UBS 2 Asa Norte

→ UBS 3 Asa Norte (Vila Planalto)

→ UBS 1 Lago Norte

Região Centro-Sul

→ UBS 1 Guará

→ UBS 2 Guará

→ UBS 3 Guará

→ UBS 1 Núcleo Bandeirante

→ UBS 1 Candangolândia

→ UBS 1 Estrutural

→ UBS 1 Riacho Fundo

→ UBS 1 Riacho Fundo II

Região Sudoeste

→ UBS 2 Taguatinga

→ UBS 6 Taguatinga

→ UBS 7 de Taguatinga

→ UBS 1 Samambaia

→ UBS 3 Recanto das Emas

Região Sul

→ UBS 2 Gama

→ UBS 4 Gama

→ UBS 5 Gama

→ UBS 6 Gama

Região Oeste

→ UBS 2 Brazlândia

→ UBS 2 Ceilândia

→ UBS 5 Ceilândia

→ UBS 6 Ceilândia

→ UBS 8 Ceilândia

→ UBS 9 Ceilândia

→ UBS 10 Ceilândia

→ UBS 11 Ceilândia

→ UBS 12 Ceilândia

→ UBS 15 Ceilândia

→ UBS 17 Ceilândia

→ UBS 16 Sol Nascente

Região Leste

→ UBS 1 Itapoá

→ UBS 3 Paranoá

→ UBS 1 Jardim Mangueiral

Região Norte (a partir de 1º/4)

→ UBS 1 Sobradinho

→ UBS 3 Sobradinho

→ UBS 1 Sobradinho II

→ UBS 4 Planaltina

→ UBS 20 Planaltina

→ UBS 4 Arapoanga.

Com informações da Agência Brasília