Saiba mais sobre o cosplayer do DF, que venceu competição na Campus Party

Degnaldo de Castro, que levou o segundo lugar no torneio de cosplay como Doutor Estranho, afirmou que ama o que faz

André Luiz de Araújo Santos

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias CEUB)

O mundo nerd ou geek ganha espaço no principal evento de tecnologia do país, a Campus Party. Em uma competição em particular, o evento reúne inúmeras pessoas de variadas áreas de formação e profissional, todas com interesses comuns em tecnologia, aprendizagem, games e inovação. É o caso do Vic Ferreira que tem 25 anos, cosplayer.

Vic é ator e músico, ele levou o primeiro lugar no evento de cosplay da Campus Party como Indiana Jones, que segundo ele arrasou com o “chicote”. Para ele o evento é pura diversão, muita gente legal e muitas atividades interessantes.

Degnaldo de Castro, que levou o segundo lugar no torneio de cosplay como Doutor Estranho, afirmou que ama o que faz, tem 52 anos, é administrador, com mestrado em administração pública.

Para Degnaldo, para ser cosplay não tem idade, não tem corpo e não tem forma ideal, é importante apenas gostar muito do que faz. Para ele não há problema em ter ficado com o segundo lugar na disputa pelo melhor Cosplay, pois, em sua opinião, o importante é divulgar o trabalho, encontrar os amigos e estar junto.

A Campus Party Brasil é um evento onde se juntam jovens de todas as idadesA Campus party é um evento onde acontece em todo o mundo, onde ganhou uma versão no brasil. O evento ocorre há 13 anos, desde 2 de novembro de 2008.