Cláudio Abrantes deixa o PDT-DF e negocia com o PSD

O deputado distrital Cláudio Abrantes se despediu, nesta terça-feira, 29, do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O parlamentar vêm mantendo um diálogo, já avançado, com o Partido Social Democrata (PSD), de Paulo Octávio e Gilberto Kassab.

“Anuncio que deixo o Partido Democrático Trabalhista, levando comigo a certeza de que fizemos o melhor, e com grande satisfação, uns pelos outros”, comunicou Abrantes em seu discurso.

Na carta onde anuncia o seu desligamento, o político ainda agradeceu pelos anos de crescimento, cumprimentou, amigos, colegas e família, além de saudar a militância.

“Neste momento, com muita gratidão, me dirijo ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; ao presidente no DF, Georges Michael; à secretária-geral no DF, Eroídes Lessa; a todos do PDT Jovem, aos amigos Leo Bijus e Joe Valle. Dirijo ainda a cada membro do PDT meus mais sinceros votos de sucesso, em um partido marcado pela presença de grandes nomes, como Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Ciro Gomes, e por grandes lutas em defesa do cidadão brasileiro”, disse.

“Por fim, dirijo-me também à minha família, aos meus amigos, a cada cidadão do DF que acompanha meu trabalho para anunciar o início de um novo ciclo, pois assim é a vida”, completou Abrantes.

Confira a carta na íntegra

“AO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

Com muita gratidão, me dirijo às amigas e aos amigos, companheiros, filiados, simpatizantes do Partido Democrático Trabalhista.

Foram vários anos de trabalho profícuo, de parceria, em uma sigla que ostentei com muito orgulho. E não era para menos, uma vez que encontrei no PDT muito mais do que esperava buscar.

Vivi muitos momentos importantes nas fileiras do partido, e entre eles destaco a compreensão, no pleito de 2018, quando a executiva me deu carta branca para prestar apoio ao candidato que eu escolhesse para o governo do Distrito Federal.

Foram muitas lutas, muitas vitórias, e também muitos aprendizados. E até mesmo nos reveses trabalhei com toda a segurança de estar entre pessoas confiáveis, e busquei retribuir isso, ao longo desses anos, da forma mais fiel e cristalina possível.

Neste momento, com muita gratidão, me dirijo ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupi; ao presidente no DF, Georges Michael; à secretária-geral no DF, Eroídes Lessa; a todos do PDT Jovem, aos amigos Leo Bijus e Joe Valle.

Dirijo ainda a cada membro do PDT meus mais sinceros votos de sucesso, em um partido marcado pela presença de grandes nomes, como Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Ciro Gomes, e por grandes lutas em defesa do cidadão brasileiro.

Por fim, dirijo-me também à minha família, aos meus amigos, a cada cidadão do DF que acompanha meu trabalho para anunciar o início de um novo ciclo, pois assim é a vida.

Certo de que os caminhos daqueles que trabalham em prol de um mesmo objetivo sempre se cruzam, anuncio que deixo o Partido Democrático Trabalhista, levando comigo a certeza de que fizemos o melhor, e com grande satisfação, uns pelos outros.

Sigamos lutando pelo nosso Brasil, pelo Distrito Federal, pela nossa RA, por nossa rua, por nossos amigos e famílias. Sigamos firmes, sem nem sequer pensar em parar.

Repleto de esperança,

Francisco Claudio de Abrantes”