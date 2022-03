Arte na periferia: grupo de dança e teatro do AM capacita jovens no DF

O objetivo do programa é trazer acessibilidade artística para grupos carentes, com aulas de dança e encenação

Milena Dias e Nathalia Maciel

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias CEUB)

Danças urbanas, teatro e música… Mas, mais do que apresentações, o projeto Dynamis proporciona aulas para artistas de periferia. No último sábado, o espetáculo cultural aconteceu em Santa Maria (DF). Os efeitos luminosos e a amplitude do palco compunham o ambiente resultando em algo impactante que prendeu a atenção do público.

O objetivo do programa é trazer acessibilidade artística para grupos carentes, com aulas de dança e encenação despertando talentos e formando profissionais. Os coordenadores também consideram uma forma de terapia que vem ajudando no combate de ansiedade e depressão bem como no resgate de pessoas viciadas em drogas.

A companhia Dynamis surgiu em Manaus, há 16 anos a partir da ideia de Marileide Ferreira. “Eu e meu marido percebemos essa necessidade nas sociedades carentes em Manaus. Vimos que muitos jovens e adolescentes não tinham acesso a arte”, afirmou a fundadora. Hoje contam com integrantes em todo o Brasil que participam de competições e festivais.

Jonathan Faria, de 27 anos, ator e cantor, faz parte do grupo desde 2017, quando sentiu que tinha como propósito ajudar as pessoas com seus talentos. O garoto do interior de Minas Gerais não via teatro onde morava, até conhecer a Dynamis que trouxe a oportunidade de viajar pelo Brasil conhecendo sua diversidade. Com isso, percebeu que mesmo com tanta carga cultural no país, a arte não chega aos becos das cidades. “A diversidade e a cultura enriquecem o Brasil, mas o acesso à arte ainda precisa ser mudado” , diz o integrante da companhia Dynamis.