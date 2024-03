Sábado (9) tem vacinação contra dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Pessoas de outras faixas etárias também terão atendimento para os imunizantes indicados, conforme o calendário de vacinação

Sábado é dia de vacinação no Distrito Federal. Haverá 18 locais de atendimento em São Sebastião, Gama, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Estrutural, Guará, Candangolândia, Plano Piloto, Sobradinho II e Planaltina. A lista completa dos endereços e horários de atendimento está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos poderão se vacinar contra a dengue. Além disso, estarão disponíveis as doses previstas no calendário de rotina para todas as faixas etárias, com exceção da BCG. A orientação é levar documento e a caderneta de vacinação. Será possível ainda tomar mais de um imunizante no mesmo dia, de acordo com a avaliação das equipes

Não haverá vacinação no domingo (10). Na segunda-feira (11), a rede de Unidades Básicas de Saúde (UBSS) reabre com mais de cem salas de imunização disponíveis.

