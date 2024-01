Sábado (27) terá vacinas para bebês, crianças, adolescentes e idosos

Haverá 27 locais de atendimento, com disponibilidade de imunizantes contra doenças como febre amarela, tétano, sarampo e meningite

Quem estiver com qualquer vacina em atraso poderá atualizar a caderneta de vacinação neste sábado (27). A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) terá 27 locais de atendimento, com disponibilidade de todos os imunizantes previstos no calendário de vacinação, com exceção da BCG. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da pasta.

A orientação é levar documento de identidade, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. As equipes da SES-DF vão analisar o histórico e fazer a atualização dos esquemas vacinais. Se necessário, será possível receber mais de uma vacina na mesma ocasião.

Todas as pessoas com mais de 18 anos, por exemplo, precisam receber um reforço da dT a cada dez anos. Já para a covid-19, as crianças de 6 meses a 5 anos têm três doses previstas, enquanto quem tem mais de 5 anos precisa ter o esquema vacinal básico de duas doses. A dose de reforço com bivalente está disponível agora apenas para grupos específicos.

As equipes de saúde estão preparadas para tirar as dúvidas dos usuários.