Quem levar celular para a urna “responderá pelas suas ações”, diz TRE-DF

TSE aprovou, por unanimidade, que os aparelhos deverão ser entregues aos mesários antes do ato da votação na urna eletrônica

Em coletiva neste sábado (3), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), desembargador Roberval Belinati, falou de maneira geral sobre as eleições 2022. Além de reforçar que não há chances de fraudes no processo, Belinati comentou a respeito da decisão do TSE de proibir que o eleitor vote com o celular em mãos.

O presidente do TRE-DF pontuou que está “de pleno acordo” com a medida, tomada na última quinta-feira (1º), e disse que aquele que descumprir a ordem “responderá pelas suas ações”. “Essa medida do TSE está correta porque a intenção é impedir a violação do sigilo do voto. Pessoas filmavam, tiravam fotos e isso era errado ao direito de cidadania. Se quiser revelar seu voto, o faça normalmente sem usar o celular na cabine. É uma questão de respeito à Justiça Eleitoral. Estou de pleno acordo com o TSE”, ressaltou o presidente do TRE-DF.

Os mesários estão autorizados a chamar as forças policiais para conter situações de resistência na entrega do celular, podendo a pessoa ser presa caso faça confusão. “[Quem descumprir a medida] responderá pelas suas ações. O tratamento obrigatório é o respeito. Espero que não tenhamos problemas quanto a isso”, destacou Roberval.

Antes de ficar frente a frente com ela, cidadão terá de deixar o celular com o mesário. Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Nos dias 21 a 28 de setembro, será feito o procedimento de lacração das urnas por zonas eleitorais. “Queremos mostrar que as urnas estão seguras e estamos preparados para levar aos locais de votação”, disse Roberval. Nos dias 29 e 30 deste mês, as urnas serão então transportadas para os locais de votação.

A contabilização dos resultados devem ser iniciados e acompanhados pelo TRE após as 17h do dia 2 de outubro. Até o momento, o órgão desembolsou R$ 8 milhões para as votações acontecerem no DF. Vale lembrar que por questão de segurança, a Justiça Eleitoral não funcionará com internet no dia da votação, portanto, os portais estarão fora do ar. A consulta dos locais de votação deve ser feita anteriormente.

População carcerária

Alguns dos locais de votação serão os presídios do DF. O Complexo Penitenciário da Papuda, a Penitenciária Feminina (Colmeia) e os pontos de apreensão de menores infratores, juntos, terão 275 votantes, sendo 215 com 16 e 17 anos, e outros 60 adultos – estes últimos estão em prisão provisória, portanto, não condenados definitivamente. Os menores acima de 16 anos votarão em Santa Maria, Planaltina, São Sebastião, Brazlândia e Recanto das Emas.