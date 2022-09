Criança fica gravemente ferida em capotamento na BR-040

Segundo a mãe, durante o capotamento, a criança foi arremessada para fora do carro. Ela foi transportada para o HRSM

Um carro capotou, no início da noite de ontem (03), na BR-040, próximo ao “Chifrudo”, em Santa Maria.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo foi encontrado no canteiro central da via.

Dentre os passageiros do carro, estava uma criança, de dois anos, que, durante o capotamento, foi arremessada para fora do veículo. Ainda de acordo com a corporação, ela apresentava afundamento da face e fratura da mandíbula. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Além dela, o motorista, identificado apenas como V.H.S, relatava fortes dores de cabeça e apresentou um hematoma na base do crânio. Ele foi levado para o CAIS do Valparaíso.

A mãe da criança, identificada como L.M, de 24 anos, teve apenas escoriações no braço. Ela também foi levada para o HRSM.