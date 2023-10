Roda de caminhão desprende e atinge veículo no Gama

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu à ocorrência, mobilizando duas viaturas para o local por volta das 07h24

Na manhã desta terça-feira (19), um acidente na DF 065, conhecida como Estrada Parque Ipê, em frente ao CAUB I, antes do viaduto do Piriquito, no sentido Gama – DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu prontamente à ocorrência, mobilizando duas viaturas para o local por volta das 07h24.

O incidente envolveu um caminhão que estava parado no acostamento, com uma de suas rodas do eixo traseiro desprendida, que acabou indo parar na pista de sentido contrário. Além disso, um veículo FIAT/ARGO cinza teve sua frente danificada pelo impacto da roda do caminhão. Apesar da violência do choque, não houve vítimas a lamentar neste episódio.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a contenção do vazamento de óleo na pista, removeram o veículo danificado e, com isso, puderam liberar a via para o tráfego normal. Durante o socorro, uma faixa do sentido Gama precisou ser interditada para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas na área.