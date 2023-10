Reabertura do Bezerrão é remarcada para dezembro

Secretaria de Esporte e Lazer identificou necessidade de ajustes na manutenção da estrutura da tradicional praça de esportes do Gama

A reabertura do Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, que estava marcada para sábado (21), foi remarcada para 8 de dezembro deste ano.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL), a data de entrega da tradicional praça de esportes do Gama foi alterada em virtude de ajustes na manutenção estrutural do local.

Inaugurado em 1977, o Bezerrão passa pela maior reforma desde sua reformulação, em 2008. Ao todo, o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu mais de R$ 3,5 milhões na execução de reparos estruturais, recuperação das arquibancadas e do gramado, além da modernização da rede elétrica e do sistema de combate a incêndios.

Todas as intervenções no local, que já recebeu grandes jogos do futebol nacional e da Seleção Brasileira, foram feitas de acordo com o Estatuto do Torcedor e acompanhadas de perto por órgãos de fiscalização do Distrito Federal.

Houve a troca do gramado, manutenção do alambrado com solda dos gradis, alteração na fixação de tubos e a aplicação de braceletes em trechos danificados. Os 20 mil assentos também foram recuperados. Os revestimentos dos banheiros e dos vestiários foram trocados, com a substituição de cerâmicas danificadas e a instalação de dispensers.

A área externa também recebeu ações do GDF, com a pintura renovada e a instalação de vidros na tribuna de honra.

Com informações da Agência Brasília