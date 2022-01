Domingo será de chuva é o que prevê Inmet

Domingo será de chuva em todo o Distrito Federal. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Ainda não vai ser neste domingo que o brasiliense devolverá ao cabideiro o guarda-chuva. Este domingo será novamente de temporal. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê tempo instável e nublado.

As nuvens carregadas impedem que a temperatura suba. Ela não deve passar do 25ºC no DF. No Plano Piloto, deve ser ainda menor: em torno de 23ºC.

A boa notícia, em meio a esse temporal, é que a umidade relativa do ar segue alta, com máxima de 95%. Algo muito bom para o brasiliense, que costuma ser castigado pela seca nos meses de agosto a outubro.