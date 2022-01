GDF revitaliza antiga praça de vôlei em Taguatinga

O campo, depois de limpo, foi aumentado em cerca de 3 metros, ficando com o tamanho 16×8. Ganhou mais areia e novos postes

O morador de Taguatinga que é amante do vôlei de praia retomou um antigo espaço para a prática esportiva. Situada na Praça do DI, a quadra foi totalmente revitalizada. Ela agora vai rivalizar as atenções dos atletas de plantão com a vizinha de futsal e basquete.

Relegado ao abandono durante governos passados, o espaço vivia entre os ostracismo e a ocupação de pessoas em situação de rua, usuários de droga e outro tipo de público que nada tinha a ver com a sua principal finalidade: vôlei.

Mas agora tem tudo para voltar a ser um lugar de gente saudável. O campo, depois de limpo, foi aumentado em cerca de 3 metros, ficando com o tamanho 16×8. Dois caminhões de areia foram colocados no local e os postes consertados e pintados.

Serviço executado por seis reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) e por funcionários da administração. Agora, nos finais de tarde, saques e manchetes voltaram a ser vistos por ali.

“Ficou só o ‘ouro’. Tinha tempo que a gente não jogava, mas agora toda semana tem vôlei”, conta o estudante João Victor Gonçalves, 17, que pratica o esporte com os vizinhos, todos moradores da QND, em Taguatinga Norte. “O colega traz a bola, o outro a rede e a gente fica até o início da noite”, emenda.

De acordo com o administrador da cidade, Bispo Renato Andrade, a sujeira era grande e bichos como ratos e escorpiões eram encontrados ali. “Fizemos uma grande reforma em todo o complexo esportivo e agora finalizamos a quadra de vôlei”, explica.

“A Praça do DI é uma área com muito esporte, onde inclusive são dadas aulas de futsal por meio do projeto Centro de Iniciação Desportiva (CID) das regionais de ensino do DF”, lembra o gestor, frisando que pelo menos 500 pessoas entre adultos e crianças passam diariamente no local.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, destaca a importância da obra.” A Novacap, em parceria com as Administrações Regionais, está restaurando as áreas públicas de lazer do Distrito Federal. O Investimento no esporte é garantia de saúde e qualidade de vida para a população” , destacou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Ampla reforma

Para reformar o espaço de 10 mil metros quadrados, a administração gastou R$ 15,6 mil aproximadamente. Além de materiais remanescentes, mão de obra e maquinário foram dados pela própria regional, os reparos também contaram com a colaboração da Novacap.

Entre as melhorias, estão ainda a recuperação da quadra poliesportiva onde foi feita a recomposição de alguns trechos do piso que estavam danificados, a remarcação das linhas da quadra e a limpeza do espaço. Calçadas foram consertadas e o estacionamento readequado para melhorar a mobilidade.

Teve ainda pintura do alambrado, revitalização do parquinho infantil com a substituição dos brinquedos quebrados e a confecção de brincadeiras de crianças no piso, como amarelinha e caracóis.

*Com informações da Agência Brasí