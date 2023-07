Revitalização na UBS 1 de Vicente Pires ampliará número de consultórios

Em fase de finalização, a unidade, que já recebeu novas equipes de saúde da família, terá agora dez salas a mais

Com intervenções em fase final, a Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 de Vicente Pires terá o espaço ampliado. A revitalização, iniciada em abril, cria dez novas salas e inclui a pintura do prédio. A medida ampliará o atendimento no local aliada à recém-chegada de três equipes de saúde da família (eSF) completas.

“Com os novos consultórios e profissionais, conseguimos aumentar o número de atendimentos da região”, pontua a gerente da unidade, Tatiana Fonseca Rocha Vicente. Com as melhorias, a estimativa é aumentar a capacidade em 20%, totalizando uma média de 600 atendimentos diários.

A ampliação também contribui para desafogar o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Antes do incremento de equipes, parte do atendimento era encaminhado para vagas disponibilizadas no ambulatório do HRT e para uma das Policlínicas da região administrativa.

“O mais importante hoje é ter espaço e profissionais suficientes para atender toda a população de Vicente Pires. As equipes são organizadas de forma que cada uma é responsável por um local determinado e regulamos apenas as áreas específicas”, completa a supervisora da UBS, Márcia da Rocha Marques.

Os atendimentos não foram interrompidos durante a revitalização, uma vez que os novos consultórios estão organizados em outro andar do prédio.

Serviços

Atualmente, a UBS 1 de Vicente Pires conta com 11 equipes de saúde da família completas, com médico, enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e quatro agentes comunitários. São 35 salas em quatro andares, incluindo o espaço em que as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) desenvolvem práticas integrativas com a população. Nos serviços de atenção primária estão, por exemplo, atendimentos médicos, de enfermagem, nutrição, psicologia e odontologia, procedimentos e vacinação.

A unidade ainda tem parceria com instituições educacionais, promovendo atendimentos de ginecologia, psiquiatria e pediatria. Nessa iniciativa, as equipes têm suas próprias agendas e são sempre supervisionadas por um profissional da área. Assim, a população é beneficiada pela proximidade dos atendimentos.