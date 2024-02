Reuniões dos Conselhos de Segurança Comunitários são retomadas

Após pleito eleitoral e capacitação de novos representantes, encontros mensais voltam a ocorrer nas regiões administrativas

Após posse e capacitação, as reuniões mensais dos Conselhos de Segurança Comunitários (Consegs) foram retomadas nas regiões administrativas. Somente nesta semana foram quatro encontros – Fercal, Noroeste, Sudoeste e Recanto das Emas. Parte delas tiveram a participação do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, da equipe de gestores da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) e, ainda, dos comandantes das corporações.

“Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho desenvolvido pelos representantes dos Consegs. Todos são extremamente comprometidos com as respectivas comunidades, atuam de forma voluntária e passam a ser o canal mais próximo da segurança pública com moradores do DF”, destaca o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “É uma ação conjunta de integralidade efetiva. As demandas são apresentadas durante as reuniões, analisamos e encaminhamos para as respectivas áreas, mas a visão interna dos representantes é crucial para solucionar questões que necessitam de ações mais pontuais”, completa Avelar.

Para o coordenador dos Consegs, coronel Paulo André, a retomada das reuniões tem sido marcada por devolutivas às demandas apresentadas no ano passado. “Após o pleito eleitoral realizado no ano passado, as reuniões têm sido marcadas por respostas às demandas apresentadas. Os Consegs representam uma verdadeira mudança na cultura participativa, com responsabilidade compartilhada e uma oportunidade para a comunidade, efetivamente, fazer parte da prevenção criminal e contribuir com a qualidade de vida das regiões”, pontua.

O Noroeste estreou a participação popular por meio dos Consegs nesta semana, com a realização da primeira reunião. O primeiro encontro foi bastante produtivo, como afirma a presidente eleita, Karla Cristina de Melo. “Foi um sucesso nossa primeira reunião. Contamos com a presença de autoridades e moradores, as quais só posso agradecer. Com o compromisso real das devolutivas, tenho certeza de que juntos faremos do nosso bairro um lugar ainda melhor”.

Já o Conseg do Guará é o mais antigo dos conselhos. Para a presidente eleita, Danielle Cristine Carvalho, a atuação na região administrativa será focada no fortalecimento da segurança pública. “Nossas reuniões terão, além do acolhimento de demandas aclamadas pela população, o propósito de fortalecimento do social, mobilização da comunidade, atuação voltada a obtenção de resultados, estreitamento das relações da comunidade com forças de segurança, além de fortalecimento da parceria público-privada”, ressalta.

Capacitação

Os novos membros dos Consegs passaram por capacitação em fevereiro deste ano. A posse dos novos representantes ocorreu em dezembro de 2023, após o pleito eleitoral, que teve resultado homologado em novembro do último ano.

Importância

Os Consegs são canais de participação popular de caráter consultivo e deliberativo pelos quais a população pode auxiliar os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, encaminhando as demandas de cada região às autoridades governamentais.

Reuniões

Fique atento às próximas reuniões:

26/02 – Cruzeiro – 19h30, no salão da Paróquia Santa Terezinha;

27/02 – Quadra 209 – 19h30, no Residencial Montblanc;

29/02 – Park Way – 9h30, no Centro Educacional de Vargem Bonita;

29/02 – Taguatinga – 19h, na auditório da Administração Regional de Taguatinga;

29/02 – Brasília Centro – 10h, no Conic;

29/02 – Guará – 19h30, no auditório da Administração Regional do Guará.

Com informações da Agência Brasília