Resultados de sorteio e data de vistorias no Parque dos Ipês

A transmissão aconteceu ao vivo pelo Facebook da Codhab e contou com a presença de servidores da companhia

O resultado do sorteio que definiu os andares e números dos apartamentos e data de vistoria para os beneficiários do empreendimento Parque dos Ipês foi divulgado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), nesta terça-feira (5). 272 pessoas foram contempladas no edifício localizado em São Sebastião. A transmissão aconteceu ao vivo pelo Facebook da Codhab e contou com a presença de servidores da companhia e representantes da Caixa Econômica Federal (CEF).

Os candidatos que foram sorteados deverão comparecer ao local do empreendimento para realizar a vistoria de seus apartamentos, que deverá ser feita pelos próprios beneficiários e de acordo com o cronograma definido para visitação aos blocos nos dias 11 e 12 desse mês. O procedimento inicial será realizado no salão de festa do próprio condomínio (Etapa VII). A Codhab ressalta que a presença é indispensável, pois, sem a vistoria, o contrato não poderá ser assinado.

O empreendimento Parque dos Ipês – Crixá VII é destinado aos candidatos de faixa de renda 1 (até R$ 1.800,00), está localizado em São Sebastião e conta com sete condomínios, no total. Os apartamentos são de 47,65m² e 47,75m², possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Também contam com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública próxima da região.

Confira o resultado e cronograma de vistorias, abaixo:

LISTA – Sorteio final – Crixá VII

*Com informações da Agência Brasília