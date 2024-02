Resultados da PED-DF de janeiro serão apresentados nesta sexta

IPEDF e Dieese vão analisar a Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal e da Periferia Metropolitana de Brasília nesta sexta, às 10h, com transmissão pela internet

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apresentam nesta sexta-feira (23), às 10h, ao vivo no canal do YouTube do IPEDF, os resultados da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal (PED-DF) e da Periferia Metropolitana de Brasília (PED-PMB) referentes a janeiro de 2024.

Serviço

Pesquisa de Emprego e Desemprego – janeiro 2024

Data: sexta (23)

Horário: 10h

Acompanhe neste link.

*Com informações do IPEDF

Fonte: Agência Brasília