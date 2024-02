Testemunha aparece e contesta versão de ciclista

Testemunha que estava sendo atendida pelos agentes da PRF na BR-060 confirma que ciclista passou exaltado e gritou: “tira essa p… do meio”

Por Afonso Ventania e Jeferson Legal

A discussão entre o ciclista Eduardo Henrique Santos, 50 anos, e três policiais rodoviários na rodovia BR-060, na manhã da última segunda-feira ganhou um novo personagem. O motorista do carro, um Hyundai preto, que foi assaltado e estava sendo atendido pelos policiais assistiu a entrevista de Eduardo Santos ao bikerrepórter do Jornal de Brasília, Afonso Ventania, nesta quarta-feira, e entrou em contato com o apresentador do programa Radar Urbano, Jeferson Legal, hoje, quinta-feira (22/02), para dar a sua versão.

De acordo com o fotógrafo Christian Barbosa Fernandes, 23 anos, Eduardo teria sido truculento ao ultrapassar a viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que ocupava o acostamento para prestar atendimento logo após Christian ter tido o celular roubado por assaltantes poucas horas antes. “Enquanto eu e os policiais estávamos tentando rastrear o meu celular, o Eduardo passou com a esposa, fez um gesto para retirar a viatura e levantou a voz: ‘tira essa p… do meio’’’.

Ainda segundo o motorista e morador de Samambaia, havia espaço suficiente no acostamento para o ciclista e a esposa fazerem a ultrapassagem com segurança. O fato ocorreu na BR-060, sentido Brasília, próximo ao restaurante comunitário de Samambaia, conhecido como Rorizão. “Não é verdade o que ele (Eduardo) falou na entrevista ao Jornal de Brasília. Ele não pediu com educação (aos policiais) e estava muito exaltado. Não tem lógica o que ele fez. Era só ter dado bom dia como a mulher dele fez, ter desviado da viatura, e seguido viagem”.

Christian contou que, por um momento, todos ficaram surpresos com o comportamento de Eduardo Santos até que os policiais decidiram abordar o ciclista. “Quando ele (Eduardo) xingou, todo mundo ficou sem entender porque estávamos numa situação de assalto e ninguém acreditou que ele falou aquilo porque não tinha motivo. Dois minutos depois eu mesmo falei que a minha situação estava resolvida e disse aos policiais que eles poderiam ir se quisessem. Aí eles entraram na viatura e foram atrás dele, alguns metros à frente”. A partir desse momento, segundo o fotógrafo, ele não acompanhou o desenrolar dos fatos.

De acordo com a nota emitida no dia da discussão, segunda-feira (19/02), os agentes da PRF compareceram à delegacia de Polícia Civil para formalizar denúncia contra o ciclista Eduardo Santos por desacato e difamação da instituição, uma vez que, segundo o documento, “o vídeo divulgado foi propositalmente editado na tentativa de distorcer os fatos”.

Christian Barbosa foi arrolado como testemunha dos policiais e deve prestar depoimento na tarde desta quinta-feira na 32 DP, em Samambaia.

