Licitações das feiras do Guará e de Sobradinho II chegam à etapa final

Participantes das duas concorrências públicas têm até o dia 28 deste mês para o pagamento do lance ofertado; lista está publicada no DODF desta quinta-feira (22)

Os participantes habilitados nas licitações para ocupação de boxes nas feiras permanentes do Guará e de Sobradinho II têm até o próximo dia 28 para o pagamento do valor ofertado nas propostas. A lista com os nomes dos concorrentes foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (22) e está disponível no site da Secretaria de Governo (Segov).

O não pagamento acarretará a eliminação do licitante e a imediata convocação do próximo colocado devidamente habilitado, respeitada a listagem de classificação, por ordem de arrematação e por box pretendido.

Após o pagamento, os licitantes serão convocados para a assinatura do Termo de Permissão de Uso Qualificada, documento que assegura o direito de trabalho na feira pelo prazo de 15 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

A Secretaria Executiva das Cidades (Secid) da Segov está promovendo um pacote de licitações para revigorar o movimento das feiras e fomentar a atividade do segmento comercial. Atualmente há 20 procedimentos em andamento, e novas concorrências serão lançadas para promover a ocupação máxima dos boxes de feiras em todo o DF.

*Com informações da Segov

Fonte: Agência Brasília