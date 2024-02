GDF Mais Perto do Cidadão focará em combate à dengue

A população terá acesso a atendimentos do Na Hora e mais ações da Sejus, e ainda da Polícia Civil e demais órgãos públicos

A região do Varjão irá receber, nesta sexta-feira (23) e sábado (24), a 21ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, programa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus). As atividades serão oferecidas na Quadra 2, conjunto E, Lote 2, na sexta das 9h às 16h e sábado das 9h às 12h. Até a edição anterior, já foram contabilizados cerca de 150 mil atendimentos desde o início de 2023.

“O ano de 2024 começa com um grande desafio: o combate à dengue. Assim, todos os esforços estão concentrados, de forma coletiva, incluindo a população, para solucionarmos a questão da dengue no DF. O GDF Mais Perto do Cidadão é uma política pública de sucesso que vai onde as pessoas estão, levando o que todas elas necessitam. Então, neste momento, ações efetivas contra a proliferação do Aedes aegypti estão sendo entregues por meio do programa”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A população terá acesso a atendimentos do Na Hora e mais ações da Sejus, e ainda da Polícia Civil e demais órgãos públicos. No caso da Saúde, serão oferecidas testagem rápida, hidratação intravenosa e informações sobre prevenção.

Donos de pets também podem levar cães e gatos para aplicação de vacina antirrábica e consultas. Haverá, ainda, atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças, atendimento psicológico e assistência social, além de serviços de beleza.

Quatro edições em dois meses

O GDF Mais Perto do Cidadão somará, após a 21ª edição, quatro apenas neste ano, no Recanto das Emas, em Vicente Pires, na Cidade Estrutural e esta no Varjão. Já são mais de 150 mil atendimentos à população em cerca de 12 meses – o programa teve início em fevereiro de 2023.

A Sejus atua em conjunto com a SES-DF para levar novas edições do programa em regiões que venham a demandar maior atenção em relação aos casos de dengue.

21º GDF Mais Perto do Cidadão

Quando: Sexta (23), das 9h às 16h; e sábado (24), das 9h às 12h

Onde: Quadra 2, conjunto E, Lote 2, Varjão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília