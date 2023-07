Resultado de concurso da Educação é divulgado

A lista com os nomes dos 12.401 aprovados efetivos e de cadastro reserva foi publicada na edição do Diário Oficial do Distrito Federal

A Secretaria de Educação anunciou, nesta quinta-feira (27), a homologação do resultado do concurso público para vagas e formação de cadastro reserva, em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação.

A lista com os nomes dos 12.401 aprovados efetivos e de cadastro reserva foi publicada na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O concurso disponibiliza vagas de nível superior para professor da educação básica, pedagogo – orientador educacional e gestor em políticas públicas e gestão educacional. Após a homologação do concurso público, o próximo passo é a solicitação de nomeação dos candidatos aprovados.

A SEEDF já está adotando as providências para solicitar as nomeações das vagas previstas no edital do concurso público. Os candidatos podem acompanhar também as publicações oficiais do concurso no site do Instituto Quadrix, banca organizadora da prova.

Temporários

Foi publicada na semana passada, também no DODF, a autorização para realização de um novo processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação temporária de professores substitutos pela Secretaria de Educação do DF. De acordo com a publicação, as contratações serão para o ano de 2024, podendo ser prorrogadas para 2025.

Segundo a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF, Ana Paula de Oliveira Aguiar, a contratação temporária é importante para garantir a continuidade das aulas mesmo com afastamentos eventuais de alguns professores efetivos.

As informações são da Agência Brasília