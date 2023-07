Começa construção de novo viaduto da Epig

Cerca de 25 mil motoristas trafegam pela via diariamente, divididos em seis faixas de rolamento, em direção à EPTG e fazendo o caminho contrário

O novo viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) começou a ser construído, com o investimento de cerca de mais de R$ 4 milhões. A obra vai passar por cima da Estrada Setor Polícia Militar (ESPM) e será usada por quem vem da Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

‌O fluxo de veículos na Epig comporta carros, ônibus, motos e caminhões. Cerca de 25 mil motoristas trafegam pela via diariamente, divididos em seis faixas de rolamento, três indo em direção à EPTG e outras três fazendo o caminho contrário. Cada uma das pistas já conta com um viaduto que cruza por cima da ESPM. A construção do terceiro elevado vai permitir a criação da faixa exclusiva para ônibus.

“O viaduto localizado na pista que desemboca no Eixo Monumental será destinado ao BRT – faremos ajustes na via de modo que comporte duas faixas exclusivas, uma que leva à EPTG e outra que faz o sentido oposto”, explica o engenheiro civil da Secretaria de Obras, Carlos Magno. “Já os outros dois viadutos, um antigo e outro em construção, serão usados pelos demais veículos”, completa.

O Corredor Eixo Oeste vai tornar realidade um sonho alimentado por quem anda de ônibus diariamente: ir do Sol Nascente ao Plano Piloto em apenas 30 minutos. Com R$ 640 milhões em investimento, suas pistas exclusivas para o transporte coletivo vão passar pelas avenidas Hélio Prates e Comercial Norte, pelo boulevard do Túnel Rei Pelé e pela EPTG, onde vai se desmembrar em dois: um lado vai para a Epig e outro para a ESPM.

Fundação concluída

Provisoriamente chamado de Viaduto 3, o novo elevado está sendo erguido no trecho 1 da Epig, situado entre a EPTG e a interseção viária da Epig com a ESPM. A fundação da obra já está concluída – os nove tubulões de concreto armado que vão sustentar toda a estrutura da construção estão prontos. Acima deles, pilares de aproximadamente cinco metros de altura serão erguidos.

“As 12 vigas pré-moldadas que darão apoio à laje do viaduto também já começaram a ser fabricadas no próprio canteiro de obras”, conta Carlos Magno. As estruturas são protendidas, ou seja, abrigam cabos de aço flexíveis em seu interior. “Tensionados, eles aumentam a resistência das peças”, ensina o engenheiro. Cerca de 70 operários trabalham no elevado, que não exigirá nenhum desvio no trânsito durante sua construção.

As melhorias na Epig não miram apenas a implantação do Corredor Eixo Oeste. De acordo com o subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, Ricardo Terenzi, a via será totalmente requalificada. “Está prevista a construção de nove viadutos, passagens de pedestre, novos calçamentos e ciclovias”, adianta. “Tudo para oferecer mais qualidade de vida para a população”. O investimento total chega a R$ 188,6 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por questões de segurança e logística, os trabalhos serão divididos em seis trechos. No momento, a obra mais avançada em andamento na via é a construção do Viaduto Luiz Carlos Botelho, na interseção da Epig com o Sudoeste e o Parque da Cidade. O governador Ibaneis Rocha entregou a primeira etapa da obra em março deste ano.

As informações são da Agência Brasília