Restaurantes comunitários promovem ação para alimentação saudável

O objetivo é mostrar para o público como é importante adquirir alimentos mais naturais e menos processados

“O caminho dos alimentos. Você sabe o caminho que o alimento faz até chegar a sua mesa?” Esse foi tema da ação de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), realizada nessa terça-feira (25), nos 14 restaurantes comunitários do Distrito Federal. O objetivo era mostrar aos frequentadores como é importante adquirir alimentos mais naturais e menos processados. As unidades são gerenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Quanto menor o caminho, menor o desperdício e maiores são os benefícios. O exemplo utilizado na ação de EAN deste mês foi o suco de laranja. Comprar a laranja direto do produtor, além de ser mais barato do que adquirir o suco industrializado, é mais saudável e incentiva a agricultura familiar e a economia local.

Todos os restaurantes produziram cartazes e fôlderes para informar os frequentadores, além de veicular vídeo explicativo. Com o intuito de chamar atenção para o tema, as famílias em vulnerabilidade social, que são o público que frequenta as unidades, também aproveitaram uma degustação com suco de laranja.

O material produzido pelas equipes dos 14 restaurantes comunitários reforça a importância de tentar, ao máximo, consumir alimentos naturais, como frutas, verduras, além de ter uma alimentação mais saudável, porque são produtos que não levam ou têm menos aditivos químicos. A medida também evita o desperdício de alimentos e a reduz a produção de lixo.

“As ações são planejadas para conscientizar as famílias que frequentam os restaurantes comunitários sobre a necessidade de se ter uma alimentação saudável também em casa. É importante sempre lembrar que cabe ao Estado promover, prover e proteger a saúde dos cidadãos, fazendo-se necessária a integração das práticas de Educação Alimentar e Nutricional com os programas de acesso ao alimento no Distrito Federal”, finaliza a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Com informações da Agência Brasília